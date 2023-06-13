موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الفيوم.. اعرف وقت بداية ونهاية الإجازة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الفيوم، ضمن مواعيد صلاة العيد في جميع المحافظات، بحسب الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، والتي يفصلنا عنها أيام قليلة فقط، حيث يبدأ صوم أول أيام العشر من ذي الحجة يوم الاثنين المُقبل، فيما بدأت الأسر الاستعداد للعيد سواء بشراء الأضاحي أو ملابس العيد لأبنائهم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الفيوم، وموعد بدء إجازة عيد الأضحى في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الفيوم

وطرح الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، سؤالًا حول متى يبدأ وقت صلاة العيد الكبير 2023؟ وهو ما أجاب عنه معهد البحوث الفلكية، حيث يحل موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الفيوم في تمام الساعة 6:25 صباح يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري.

متى عيد الأضحى في عام 2023؟

متى عيد الأضحى في عام 2023؟ ذلك السؤال يدور في عقول عشرات الآلاف من المواطنين في محافظة الفيوم الراغبين في الاستعداد لاستقبال العيد الكبير، وهو ما كشفت عنه الإفتاء بأنّه من المقرر أنّ يحل أول أيام العيد الكبير 2023 يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري، على أنّ يتم تأكيده يوم 29 من ذي القعدة بحسب استطلاع هلال شهر ذي الحجة.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى؟

ويهتم قطاع كبير من الموظفين والعاملين بالمؤسسات الحكومية بمعرفة متى تبدأ إجازة عيد الأضحى، وهو ما أعلن عنه موقع رئاسة الجمهورية، بأنّ إجازة العيد الكبير تنطلق بالتزامن مع يوم وقفة عرفات والتي تحل يوم الثلاثاء 28 من شهر يونيو الجاري الموافق 9 ذي الحجة وتستمر حتى السبت 1 مايو للعاملين بالحكومة وبالقطاع الخاص.

وقت صلاة عيد الأضحى

وحددت دار الإفتاء وقت صلاة العيد، موضحة أنها تبدأ بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح عقب شروقها أي بعد نحو 15 إلى 20 دقيقة من الشروق، وتستمر حتى صلاة الظهر.