حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2023، موضحة أن الامتحان يعقد في المدارس في لجان مؤمنة، ومراعية لكل الإجراءات الوقائية ضد كورونا، بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى المحافظات.

توزيع درجات امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2023

ترصد «الوطن»، توزيع درجات امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2023، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم:

- مجموع درجاتها 50 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية في امتحان اللغة الفرنسية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة امتحان اللغة الفرنسية 37 سؤالًا.

توزيع درجات امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة

- مجموعها الكلي 40 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية في امتحان اللغة الفرنسية سؤالين لهما 6 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية في امتحان اللغة الفرنسية 29 سؤالًا لها 34 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة امتحان اللغة الفرنسية 31 سؤالًا.

تربوي يحدد مزايا الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، أن وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، يساعد الطالب على توظيف ما لديه من أفكار ذات معنى بمضمون السؤال، وقياس قدرة الطالب على التلخيص والتحليل وإعادة صياغة نصوص المحتوى المكتوب.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرشيد لـ«الوطن»، أن الأسئلة المقالية تُساعد الأسئلة المقالية على قياس قدرة الطالب على ربط ما لديه من معلومات سابقة بما اكتسبه من خبرات تعليمية، وقياس ما لدى الطالب من نظرة شمولية لمضمون السؤال المطروح للنقاش وقدرته على استبصار العلاقات المترابطة بين عناصر السؤال.