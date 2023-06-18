شكري: ليس هناك دولة أوروبية تستقبل عدد اللاجئين الذي تستضيفه مصر

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تستضيف أشقاءها السودانيين، وأتاحت للأشقاء في السودان للجوء لمصر هرباً من ويلات الحرب والمخاطر، وهذا بالتأكيد يأتي بقدر من الضغوط الاقتصادية، لكن مصر دائما تضطلع بمسؤولياتها تجاه أشقائها، وتستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين من أوضاع أمنية أو اقتصادية في بلادهم.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وأذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر لا تقيم معسكرات لاستضافة اللاجئين، ولكن تتركهم للحيز المصري بكل حرية ورعاية تستطيع الدولة أن تقدمها.

وأوضح أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أشار إلى المساعدة التي يقدمها تحديدا لمواجهة هذا الأمر، وجرى التحدث في الإطار الأوسع لاستضافة مصر أعداد كبيرة من اللاجئين، والحاجة لمزيد من التعاون والدعم حتى تستطيع أن تلبي مصر وتطلع لمسؤولياتها وفي نفس الوقت هذا يعود للمصلحة لأوروبا.

وتابع: «هذه القضية أصبحت قضية حساسة في الدوائر الأوروبية داخلياً في الانتخابات الأوروبية، وهناك تجاذبات كثيرة في الساحة الأوروبية فيما يتعلق بالمسؤوليات الملقاة على الدول الأوروبية للتعاون مع هذه القضية، وليس هناك دولة أوروبية تستضيف العدد الذي تستضيفه مصر، وبالرغم من ذلك نحن نفعل ذلك بمقتضى الإطار التعهد الدولي، ولكن من منطلق التاريخ المصري الطويل في رعاية أشقائها واحتضانهم، إلا أننا نحتاج إلى استمرار الدعم من قبل أشقائنا في الدول الصديقة لأنها مصلحة مشتركة».

وواصل: «مصر أصبحت مقصداً، وإذا تعثرت الأمور ستعود مجددا وتصبح دولة معبر، وهذا سيضع ضغوطاً كثيرة على الاتحاد الأوروبي ودوله، وعلينا أن نتعامل من خلال التعاون للتعامل مع هذه القضية».