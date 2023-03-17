نقيب الفلاحين: انخفاض ملحوظ في أسعار العجول «اعرف الكيلو القائم بكام»

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية والعجول تشهد حالة من الانخفاض الملحوظ خلال الفترة الحالية، حيث تراجعت أسعار العجول البقري الصغيرة عمر 3 أشهر حوالي 2000 جنيه بالأسواق.

أسعار العجول

وأوضح أبو صدام في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن سعر العجل البقري عمر 3 أشهر تراجع من 11 ألفا إلى 9 آلاف جنيه، كما تراجع سعر عجول البقر المقبلة على سن العشر من 20 ألفا إلى 18 ألف جنيه، بينما تراجع سعر البقرة العُشر من 36 إلى 33 ألف جنيه، كما تراجع سعر العجول الجاموس، حيث كان يتراوح سعرها ما بين 35 ألفا إلى 60 ألفا، ثم تراجع سعرها ليتراوح ما بين 33 ألفا إلى 55 ألف جنيه.

أسعار اللحوم

واضاف أبو صدام أن سعر كيلو اللحم البقري والجاموسي القائم تراجع بمقدار 10 جنيهات، حيث تراجع الكيلو البقري القائم من 120 إلى 110 جنيهات، كما تراجع سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم من 110 جنيهات إلى 100 جنيه.

وأشار أبو صدام إلى أن هناك معروض جيد من اللحوم الحمراء بالأسواق، ويتراوح سعر اللحم البقري ما بين 220 إلى 260 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الجاموسي ما بين 210 إلى 250 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر اللحوم الجملي ما بين 180 إلى 190 جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر اللحوم الضاني ما بين 250 إلى 260 جنيها للكيلو.

وبيَّن أبو صدام أن الطلب على شراء اللحوم البلدي ليس في أفضل حالاته بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وصيام الإخوة المسيحيين، بالإضافة إلى وجود لحوم مستوردة من تشاد وغيرها بسعر أرخص، ما جعل المواطنين يُقبلون على شراء اللحوم المستوردة والعزوف عن شراء اللحوم البلدي، وتستورد مصر حوالي 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء في الظروف الطبيعية، ولكن خلال الوضع الحالي ارتفعت نسبة الاستيراد.