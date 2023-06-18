أسعار العجول 2023 في 5 محافظات.. كيلو «الجاموسي القائم» بـ108 جنيهات

انخفضت أسعار العجول 2023 في الأسواق بـ 5 محافظات، وسط توقعات باستمرار الانخفاض حتى حلول عيد الأضحى المبارك، فيما ازداد إقبال المواطنين على شراء العجول والخرفان لأضاحي العيد الذي يفصلنا عنه 10 أيام فقط، حيث يحل أول أيامه الأربعاء 28 يونيو الجاري.

وتستعرض الوطن أسعار العجول 2023 متضمنة سعر الكيلو العجول قائم اليوم، فضلًا عن سعر كيلو اللحم الضاني قائم اليوم 2023، ضمن قائمة أسعار الأضاحي اليوم في مصر.

أسعار العجول 2023 في الأقصر

وشهد سوق إسنا بمحافظة الأقصر، انخفاضًا كبيرًا في أسعار العجول 2023، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ سعر الكيلو العجول قائم اليوم نحو 115 وحتى 125 جنيهًا، بحسب رضوان النجار، تاجر ماشية، فيما تراوح سعر كيلو اللحم الحي اليوم في العجل الجاموسي بين 108 وحتى 118 جنيهًا.

كم سعر العجول في مصر 2023؟

وطرح العشرات من أهالي محافظة الغربية، سؤالًا حول كم سعر العجول في مصر 2023؟، وهو ما كشف عنه سوق قطور للماشية، حيث تراوح سعر العجول بين 40 وحتى 60 ألف جنيه للرأس، سعر الكيلو العجول قائم اليوم نحو 135 جنيهًا للكيلو في الأبقار، بينما سجل نحو 125 جنيهًا للكيلو في الجاموسي.

أسعار الأضاحي اليوم في مصر

ويدور سؤال في رؤوس المواطنين حول أسعار الأضاحي اليوم في مصر، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما أجاب عنه السيد حسانين، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحا أن الأسعار تختلف بحسب العرض والطلب في سوق بلقاس، حيث وصل سعر العجل البلدي قائم اليوم بلغ نحو 130 وحتى 135 جنيهًا في عجول الأبقار، بينما يقل 10 جنيهات في الكيلو البقري للإناث.

وأشار محمد ناصر درغام، تاجر ماشية، إلى أنّ سعر كيلو اللحم الحي اليوم في العجول الجاموسي تراوح بين 120 وحتى 122 جنيهًا للذكور، و110 جنيهات للإناث.

كم سعر العجل البلدي في بنها؟

وفي سوق بنها بمحافظة القليوبية، سجل سعر كيلو اللحم قائم في العجول نحو 140 وحتى 155 جنيهًا، بينما سجل في الإناث نحو 135 وحتى 138 جنيهًا، حسب عمر الماشية، فيما تراوح إجمالي سعر رأس الماشية بين 55 وحتى 60 ألف جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللحم قائم في الجاموس بين 120 وحتى 125 جنيهًا.

أسعار الأضاحي اليوم في مصر

وكشف حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أسعار الأضاحي اليوم في مصر تراوح بين 31 وحتى 70 ألف جنيه للعجول البقري، وبين 33 وحتى 77 ألفًا في العجل الجاموسي.

سعر الخروف اليوم 2023

ويزداد اهتمام المئات بمعرفة سعر الخروف اليوم 2023 لحرصهم على شرائها كأضاحي للعيد، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الضاني قائم اليوم 2023 بين 110 وحتى 185 جنيهًا حيث يختلف من محافظة إلى أخرى.