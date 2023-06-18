ضبط 56 مخالفة تموينية وغش تجاري بحملات متنوعة بكفر الشيخ

كشف عماد حبيب، مدير مديرية التموين والتجارة، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية بالمحافظة تكثف من حملاتها علي المتاجر الحرة، والأسواق، ومحلات البقالة، ومحلات الأسماك المملحة، ومحلات الجزارة، بينما تمكنت الحملات التموينية من ضبط 56 مخالفة تموينية، لحالات بيع خارج التسعيرة لبعض المواد والسلع الغذائية، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى لنقص وزن رغيف العيش لدى بعض أصحاب المخابز.

ضبط مخالفات تموينية وحالات غش تجاري

وأوضح «حبيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تحرير 56 محضرا متنوعا، و16 محاضر متنوعة لحالات غش تجاري ونقص في وزن رغيف الخبز المدعم، و40 محضرا للبيع خارج التسعيرة المقررة، داخل المحلات التجارية، والأسواق الحرة.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق بكفر الشيخ

وأضاف «حبيب» أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، مستمرة على الأسواق الحرة، والمحلات التجارية، ومصانع ومحلات الألبان، لمحاربة أي حالات من الغش التجاري من قبل بعض التجار، مشيراً إلى أن الحملات التموينية المكثفة تجوب جميع مراكز، ومدن وقرى المحافظة، التي تعمل على مدار اليوم، بما يصب في مصلحة جموع المواطنين بالإقليم.