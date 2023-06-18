رصد إصابات بفيروس غرب النيل فى عدة ولايات أمريكية

كشف مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة الأمريكية عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس غرب النيل المعدي، عقب إجراء التحاليل المخبرية، وذكرت وزارة الصحة والخدمة الإنسانية أن ولاية «آيوا» الأمريكية سجلت أول حالة من فيروس غرب النيل، جرى تسجيلها هذا العام، لدى شخص بالغ ضمن الفئة العمرية من 61 إلى 80 عاما.

التعرض للسعات البعوضة

وذكرت فضائية «الحرة» الأمريكية أن السلطات الصحية أوضحت أنه في ظل ارتفاع درجة الحرارة يميل الأشخاص في ولاية آيوا لقضاء وقت أطول في الخارج، وهذا يجعلهم معرضين إلى الإصابة بلسعات البعوض، التي تؤذي وتصيب بأمراض عدة.

رصد حالة بداية يونيو الجاري

وذكرت السلطات الصحية في ولاية نبراسكا أنه تم في مطلع يونيو الجاري، رصد أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل، ولكن لم يضطر المصاب لدخول المستشفى، في الوقت الذي كشفت بيانات من المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 13 إصابة بفيروس غرب النيل، حتى 13 يونيو الجاري.

تسجيل إصابات في عدة ولايات

فيما جرى تسجيل إصابات في ولايات أوريغون وأريزونا ووايومينغ وإلينوي ولوزيانا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وبنسلفانيا، أما في سنة 2019، كانت الإصابات بالفيروس بلغت مستوى غير مسبوقاً، وأودت بحياة شخص واحد على الأقل.

عدم وجود أي لقاح أو علاج

ولا يوجد أي لقاح يقي من الإصابة بالفيروس، كما لا يوجد علاج خاص به، لكن المراكز الأمريكية تقول إن أغلب من يصابون به لا يمرضون، ويشعر واحد من بين كل 5 مصابين بأعراض مثل الحرارة، فيما تتحول العدوى إلى مرض خطير لدى واحد من بين كل 150 شخصاً.