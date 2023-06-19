موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالمنيا.. اعرف التوقيت بالدقيقة

موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالمنيا، ففي تمام الساعة 6:28 دقيقة صباحا، أي بعد مرور 20 دقيقة على شروق شمس الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو الجاري، سيكون موعد صلاة العيد الكبير، وفقًا لنشرة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التي أعلنت في وقت سابق، أما أماكن الساحات فقد خصصت مديرية الأوقاف في المنيا عددا من الساحات بالمدن والمراكز لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالمنيا

وقال مسؤول بمديرية أوقاف محافظة المنيا فضل عدم ذكر اسمه، إن موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالمنيا، سيكون في تمام الساعة 6:28 دقيقة من صباح الأربعاء 28 من شهر يونيو الجاري، وستكون أماكن أهم وأكبر الساحات كالتالي:

مركز شباب مغاغة في مركز مغاغة.

الثانوية العسكرية بمدينة المنيا.

ميدان الشباب بمدينة المنيا الجديدة.

الاستاد الرياضي بمدينة ملوي.

استاد سمالوط بمركز سمالوط.

الساحة الشعبية بمركز بني مزار.

مركز الشباب بمدينة ديرمواس.

مركز شباب مطاي بمركز مطاي.

ساحة نادي ناصر بمركز أبوقرقاص.

مركز الشباب بقرية صندفا بمركز بني مزار.

موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالمنيا

وبعد معرفة موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالمنيا، سيرفع المؤذن لصلاة العيد وتتكون من ركعتين جهرا، وبعد الانتهاء من الصلاة، يخطب الإمام في المصلين، ويتناول الموضوع في خطبته فضل النحر في يوم العيد وحتى رابع أيام التشريق، وفضل زيارة الأهل والأصدقاء وصلة الأرحام.

أوضح الشيخ جمال عبد الحميد، وكيل معهد أزهري في محافظة المنيا، أن صلاة عيد الأضحى تتكون من ركعتين جهرا، وتبدأ الصلاة بالتكبير والتهليل والحمد، ثم يرفع المؤذن للصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة، يخطب الإمام في المصلين، ويتناول الموضوع في خطبته فضل النحر في يوم العيد وحتى رابع أيام التشريق، وفضل زيارة الأهل والأصدقاء وصلة الأرحام والصدقات.

وتختلف مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في محافظة المنيا، حيث يتوافد الأهالي من المدن والمراكز والقرى إلى الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش مدينة المنيا للاحتفال بالعيد، كما يقوم البعض بزيارة المقابر، وبعد ذبح الأضاحي يتبادل الأهالي الزيارات العائلية ويفتحون الدواوين المخصصة للاحتفال بعيد الأضحى.