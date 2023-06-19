موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بدمياط 2023، يبحث عنه الكثير من المواطنين في شتى أنحاء المراكز والقرى في المحافظة، إذ أعلنت دار الإفتاء، بعد استطلاع هلال ذي الحجة، أن أمس الأحد هو المتمم لشهر ذو القعدة، وعليه من المقرر أن يكون عيد الأضحى في اليوم العاشر منه ووقفة عرفة في اليوم التاسع.

تستعرض «الوطن» موعد وأماكن ساحات صلاة العيد في دمياط 2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بدمياط 2023

ويحين موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بمحافظة دمياط الأربعاء الموافق 28 من هذا الشهر الجاري في تمام الساعة 6:16 صباحًا، وذلك في العديد من الساحات المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بحسب ما تم إعلانه من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية، ومديرية أوقاف دمياط.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط 2023

وأعلنت مديرية الأوقاف بدمياط الأماكن والساحات العامة التي تخصصها لأداء صلاة عيد الأضحى بدمياط وكانت كالآتي:

- مسجد دعوة الحق بدمياط.

- مسجد النور بشطا بدمياط.

- مسجد المظلوم بدمياط.

- ساحة ميدان الساعة بدمياط.

- ساحة مركز الشباب بمدينة عزبة البرج.

- مسجد الرحمة بالعنانية بدمياط.

- ساحة مركز شباب عزبة البط بدمياط.

- ساحة ملعب قرية الشيخ ضرغام.

- مسجد الخليفة بقرية البصارطة.

- مسجد النور بقرية أولاد حمام.

- ساحة إستاد رأس البر مسجد الرحمة برأس البر.

- مسجد الهدى النبوي بقرية الرحامنة.

- مسجد الرحمة بقرية الرحامنة.

- ساحة مركز شباب قرية أولاد خلف.

- مسجد الحديدي بمركز بفارسكور.

- ساحة مركز شباب مدينة السرو.

- ساحة مركز شباب قرية ميت الخول.

- ساحة مركز شباب قرية كفر المياسرة.

- ساحة مركز شباب مدينة ميت أبو غالب.

- مسجد الكبير بمدينة ميت أبو غالب.

- مسجد أبو العنين بمدينة ميت أبو غالب.

- ساحة مركز شباب كفر سعد.

- ساحة استاد دمياط الجديدة.

- ساحة الحديقة الدولية بدمياط الجديدة.

- ساحة مركز شباب مدينة كفر البطيخ.

وأكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف أنه جاري متابعة تجهيزات ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط، من خلال المفتشين بالمديرية وإدارات الأوقاف الفرعية والمرور على جميع الساحات وتجهيزها ضمن اعمال استعدادات عيد الأضحى 2023 بدمياط والتأكد من جاهزيتها بجانب متابعة المساجد التي جري السماح بها لأداء صلاة العيد ومتابعة سير التجهيزات حتى بعد أداء الصلاة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

بينما أعلن معد البحوث الفلكية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في باقي المحافظات كالتالي:

- محافظة دمياط: 6:16 صباحًا.

- السلوم: 6:42 صباحًا.

- نويبع: 6:10 صباحًا.

- حلايب: 6:17 صباحًا.

- شلاتين: 6:19 صباحًا.

رفع حالة الاستعداد لرصد أي مخالفات وغش تجاري

وفي نفس السياق، أعلنت مديرية التموين ومدرية الطب البيطري من رفع حالة الاستعداد لرصد أي مخالفات وغش تجاري، كما كثفت المدريات من الطب البيطري والتموين، والزراعة، حملاتها لمراقبة جميع الأسواق، مع قرب موعد عيد الأضحى 2023 بمختلف مدن وقرى محافظة دمياط وذلك لرصد أي مخالفات.