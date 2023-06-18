فنانون: أجهضنا خطط «الإخوان».. ومصر استردت مكانتها

دورٌ فعّال وجهود ضخمة بذلها الفنانون إبان ثورة 30 يونيو، وكانوا بمثابة حائط صد للفن، والثقافة بشكلٍ عام، إذ كانت هناك محاولات عدة للتضييق عليهم وفرض محاذير شديدة على أعمالهم الفنية، لكن فنانى مصر تصدوا لتلك السياسات بشجاعة دون رهبة، وأجهضوا خطط الجماعة، وشاركوا المواطنين فى قرار التغيير ومواجهة الأفكار المتطرفة.

إلهام شاهين: الجماعة استغلت الدين للوصول إلى الحكم وانتصرنا عليهم بإرادة وشموخ

الفنانة إلهام شاهين قالت إنّ 30 يونيو يوم عظيم فى تاريخ الشعب، كونه اليوم الذى تخلصنا فيه من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وهو اليوم الذى وقف فيه الجيش العظيم بجانب الشعب، الكل يد واحدة، وملايين المصريين نزلوا إلى الشارع، وكانت هناك إرادة قوية لدى كل منهم، فكان من المستحيل أن نقبل حكم الإخوان أبداً، فهم أصحاب أفكار متطرفة وإرهابية، والحمد لله أننا تخلصنا من تلك الأفكار، ومن المتاجرين بالدين، الذين يسعون فقط للوصول إلى السلطة.

وأضافت لـ«الوطن»: «تلك الجماعة لا تعرف شيئاً عن الدين الحقيقى، إنما يتاجرون به فقط للوصول إلى السلطة، وهذا أصعب شىء، وأعتقد أن حسابهم سيكون عسيراً عند الله، لأن الدين شىء روحانى جميل وهو العلاقة بين العبد وربه، أما السياسة فهى شىء آخر بعيد تماماً عن الدين، ولا يجوز الخلط بينهما».

وتابعت «إلهام» أنّ «استغلال الدين من أجل الوصول إلى مناصب سياسية يُعد أسوأ شىء فى عهد هذه الجماعة، والحمد لله تخلصنا منهم وبكل قوة، وبإرادة وشموخ وعزة، والحمد لله أنّ ربنا نصرنا عليهم»، لافتة إلى تصديها لأحد العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ووصول أزمتها إلى منصات القضاء.

وقالت: «كان ليا انتصار بشكل شخصى، إذ حصلت على حكم قضائى ضد أحدهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك كان فى ظل حكم الإخوان وليس بعد رحيلهم، كما نص الحكم على إغلاق قناة تدّعى أنها دينية لمدة 6 شهور، والحمد لله أنها لم تعد للبث مرة أخرى بسبب ثورة 30 يونيو، والحمد لله ربنا نصرنا كلنا.. ربنا يحافظ على مصر.. مصر غالية علينا قوى ولازم نحافظ عليها.. ولن نُعطى فرصة لأى شخص متطرف يرغب فى الاستفادة من السياسة.. ربنا يحفظ مصر.. وتحيا مصر دوماً».

نبيلة عبيد: «30 يونيو» خلدت الدور الوطنى للجيش

كما أحيت الفنانة نبيلة عبيد ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث قالت: «ثورة 30 يونيو رجعت مصر لوضعها الطبيعى، بعدما كانت هناك محاولات لخطفها وإفقاد هويتها من قبَل جماعة الإخوان الإرهابية»، مُشيرة إلى أنّ «ثورة يونيو خلدت الدور الوطنى للقوات المسلحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى».

فيما هنأت الفنانة فردوس عبدالحميد الشعب المصرى بذكرى «30 يونيو»، حيث قالت: «كل سنة وكل الشعب المصرى طيب وبخير بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة، هذه الثورة التى خلصت مصر من حكم الإرهاب بفضل شعبها وجيشها العظيم الذى سيظل دوماً هو الدرع الواقى لها».

«الصريطى»: الإعلان الدستورى كتب نهاية التنظيم

من جانبه، لفت الفنان سامح الصريطى إلى أن الفنانين تعرضوا للإهانة فى عهد الإخوان وحدث تطاول ضد عادل إمام وإلهام شاهين، إلا أنهم وثقوا فى القوات المسلحة التى أنهت حكم التنظيم الإرهابى، متابعاً: «جميع الفنانين ساندوا عادل إمام وإلهام شاهين حتى حصلا على حقوقهما بالقضاء، وتم تنظيم وقفات احتجاجية، وكانت هناك اعتداءات وتهديدات، لكن الفنانين لم يستسلموا».

وقال: «ثورة 30 يونيو تعنى الخلاص واستعادة الهوية المصرية، وحركة شعب بالكامل فرض إرادته، وتعنى تلاحم الجيش مع الشعب، وفى أول الأمر قبلت تنصيب محمد مرسى لأنه أتى نتيجة انتخابات شعبية وقلت ذلك فى النقابة، إن علينا أن نقف وراء الرئيس المنتخب، لكن فى داخلنا لم يكن هناك خوف على المهنة، لأن الفنان يستطيع أن يقول ما يشاء، لأنه يشعر أن هناك قاعدة شعبية تسانده، وكان الخوف فى البداية على البلد بشكل عام، وفى الآخر خذلنا بعد الإعلان الدستورى».