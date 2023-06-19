غرق طفلة سقطت في ترعة أثناء لهوها بسوهاج

لقيت طفلة، مصرعها، غرقا بإحدى ترع مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وجرى انتشال الجثة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة بسوهاج يفيد غرق طفله بترعه بناحية نجع هلال بدائرة مركز المراغه.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين غرق الطفلة «يارا س م ش» طالبة بالصف الأول الابتدائي، 6 سنوات وتقيم دائرة المركز.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والدها أفاد المدعو «سعيد م ش م» سن 34 عاما سائق ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلته على حافة الترعه المواجهة لمنزله انزلقت قدمها وسقطت بها مما أدى لغرقها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.