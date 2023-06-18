«المسلماني»: العلاقة بين مصر وموريتانيا تزداد قوة وصناعة أمل لأفريقيا

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العلاقات بين مصر وموريتانيا قوية للغاية وتاريخية حيث تتميز موريتانيا بنها بلد الثقافة فيها رفيعة سواء في جانبها العربي أو الإسلامي بالإضافة إلى تاريخ نضالي في مواجهة الاستعمار حتى الاستقلال وقدوم طلابها للدراسة في الأزهر.

تطوير العلاقات الثنائية

وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، أنه خلال زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني لمصر تم النقاش في تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمار وإقامة لجنة عليه مشتركة بين البلدين وتم الاتفاق أنه في شهر يوليو يتم الاجتماع، كما تحدث الطرفان عن القضايا الإقليمية المتعددة في ليبيا والسودان وفلسطين، مؤكدا أن العلاقة بين مصر وموريتانيا صناعة للأمل في القارة الأفريقية.

موريتانيا بلد العلم والعلماء

وأوضح أن موريتانيا بلد بالعلم والعلماء وعلاقتنا بها تزداد قوة، مشيرا إلى أنه في يونيو الجاري زار الرئيس محمد ولد الغزواني مصر وجرت مباحثات ثنائية والاتفاق على مزيد من علاقات اقتصادية، مؤكدا أن موريتانيا يعتبرون دور مصر أساسياً في القضايا الكبرى ويشيدون بالإنجازات الكبرى في مصر.