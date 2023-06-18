الأنبا أغاثون يوضح الرأي الكنسي في صوم الرسل: وصية إلهية

نشر الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، مقالًا حديثا عبر الصحفة الرسمية للإيبارشية، ناقش فيه كل ما يخص صوم الرسل بعنوان «صوم الرسل»، حيث تناول قانونية الصوم، والقاعدة المتبعة في حساب أيام الصوم، وقرارات المجمع حوله، موضحًا كل ما يخص كل نقطة من النقاط السابقة.

الأنبا أغاثون: صوم الرسل وصية إلهية

وأوضح الأنبا أغاثون، أن صوم الرسل وصية إلهية جاءت بالكتاب المقدس، ولقد صام الآباء الرسل، حسب وصية معلمهم بعد حلول الروح القدس عليهم مباشرة، في يوم الخمسين، متابعًا أن الرسل والكنيسة صاموا هذا الصوم بعد حلول الروح القدس مباشرة بحسب وصية المسيح لهم.

وأضاف أسقف مغاغة، أن كان هذا الصوم في البداية يسمى صوم «العنصرة» لأنه يأتي عقب عيد حلول الروح القدس مباشرة المعروف باسم «عيد العنصرة»، بحسب الاعتقاد المسيحي، وتغير اسمه منذ مجمع نيقية هو المجمع المسكوني الأول وانعقد عام 325م ليصبح اسمه «صوم الرسل».

سبب اختلاف مدة صوم الرسل

وتابع، بأن البعض يدعي أيضـاً فـي بعـض المصادر الكنسية «بصـوم التلاميذ»، وأما عن مدة الصوم فيقول الأب الأسقف أن الكنيسة قد حددت أن يبدأ صوم الرسل في الفترة من اليوم التالي لعيد العنصرة وحتى عيد استشهاد الرسولين بولس وبطرس.

وأما عن اختلاف مدة الصوم في الكنيسة فيرجع السبب إلى إرتباط صوم الرسل بعيد العنصرة بالمرتبط بعيد القيامة الذي يشترط أن يأتي بعد الاحتفال بالفصح اليهودي، المعتمد على التقويم القمري غير الثابت لذلك تختلف مدة صوم الرسل والتي يجب ألا تقل عن 15 يوم ولا تزيد عن 49 يوما.