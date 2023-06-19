مصرع مهندس خلال تصليح تكييف في أكتوبر

لقي مهندس مصرعه بعد إصابته بحروق متفرقة بالجسم، خلال إجراء صيانة داخل مصنع للتكييفات بأكتوبر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة أحد المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

إخطار بمصرع مهندس داخل أحد المصانع

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود متوفى داخل مصنع للصيانة التكييفات، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثاني، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

حروق متفرقة بالجسم

وبالانتقال والفحص تبين مصرع مهندس كهرباء، 45 سنة، بمصنع للتكييفات بالمنطقة الصناعية خلال صيانة إحدى المواسير الخاصة بالتكييف داخل المصنع، ما أدى إلى إصابته بحروق متفرقة بالجسم أدت إلى وفاته في الحال، وبسؤال شهود العيان، أيدوا ما جاء بالفحص.