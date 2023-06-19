إصابة شخصين في حادثي تصادم وانقلاب سيارتين بالمنصورة

أُصيب شخص في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل على الطريق الدائري السريع بمدينة المنصورة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الدولي بالمنصورة للعلاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اصطدام سيارة ملاكي بموتوسيكل بالمنصورة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل على الطريق الدائري السريع بمدينة المنصورة، أسفر عن وقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بموتوسيكل أدى إلى إصابة «حمادة.ف.م»، 33 عاما، مقيم بميت بدر خميس، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن واشتباه بكسر في العمود الفقري، وتم نقله إلى المستشفى الدولي، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي بسبب اختلال عجلة القيادة بالمنصورة

وذات السياق، أُصيب شخص بكدمات متفرقة وكسور بالجسم نتيجة انقلاب سيارته أثناء القيادة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الدولي بالمنصورة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بوجود بلاغ من قسم شرطة المنصورة بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كوبري سندوب بالمنصورة وإصابة قائدها.

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها «زياد.أ.ف»، 21 عاما، مقيم في المنصورة، بالقرب من كوبري سندوب أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة في الجسم، ومصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن واشتباه مابعد الارتجاج، وبسبب اختلال عجلة القيادة أثناء قيادته السيارة، تم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجاري تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.