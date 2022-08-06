انقلاب سيارة نقل محملة بالأحجار من أعلى كوبري سندوب

تعرضت سيارة نقل محملة بالحجارة للانقلاب من أعلى كوبري سندوب، دون حدوث أي إصابات، إذ تمكن حي غرب المنصورة من السيطرة على الحادث، وسرعة التحرك للمكان بجانب المحاسب متولي عبدالعال، رئيس الحي، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

حي المنصورة بموقع الحادث

توجه على الفور وتنفيذا للتعليمات المحاسب متولي عبدالعال، رئيس حي غرب المنصورة، والعقيد هشام دياب مدير إدارة مرور الدقهلية، واللواء أحمد أبوالخير، مأمور قسم أول المنصورة، ومنى المتبولي نائب رئيس حي غرب المنصورة إلى موقع الحادث، أعلى كوبري سندوب، حيث تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالأحجار.

تحرير محضر بالواقعة

وتمكنوا من رفع السيارة من عرض الطريق ورفع حمولتها، وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى، حيث تم على الفور استدعاء الأوناش التابعة لحي غرب المنصورة لرفع الآثار الناجمة عن الحادث، ولم يتسبب الحادث بأي خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.