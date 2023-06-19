دعاء استقبال أول يوم من ذي الحجة 2023.. «اللهم أهله علينا بالأمن»

يحرص المسلمون على ترديد دعاء استقبال أول يوم من ذي الحجة، إذ تتجلى عظمة الشهر بأن فيه يوم عرفة خير أيام الدنيا، كما أنّه محل شعيرة من أعظم شعائر الإسلامِ، وللعمل الصالح فيه فضل عظيم، وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام استقبال هلاله بالتضرع والدعاء، ويوضح التقرير التالي دعاء استقبال أول يوم من ذي الحجة 2023، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

دعاء استقبال أول يوم من ذي الحجة 2023

أوضحت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دعاء استقبال أول يوم من ذي الحجة 2023، حيث من المستحب ترديد الدعاء التالي: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير».

فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ الله تعالى قال في كتابه: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل، منها: أنها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.