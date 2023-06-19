أهم كلمات الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2023 قبل امتحانات اللغة الثانية

يؤدي طلاب الثانوية العامة في جميع أنحاء الجمهورية، غدًا الثلاثاء، ثاني الامتحانات المضافة للمجموع، وهو المادة الثانية، وتنشر «الوطن» أهم كلمات الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2023؛ لتكون بمثابة مراجعة لهم قبل الامتحان.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2023، أمس الأحد، امتحانات اللغة العربية في مختلف المحافظات، وكان هناك ارتياح بين الطلاب واصفين أول مادة بـ«الجيدة»، وأنها في مستوى الطالب المتوسط.

أهم كلمات الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مجموعة من أهم كلمات الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2023، من واقع الدروس المُقررة على الطلاب، وترجمتها، والتي جاءت كالآتي:

1- un moyen de transport.. وسيلة مواصلات.

2- un commerce.. متجر.

3- un voyage..رحلة.

4- un passage piéton.. ممر مشاة.

5- un skatepark.. ميدان للتزلج.

6- un exemple.. مثال.

7- le temps.. الوقت.

8- un bruit.. ضوضاء.

9- un port.. ميناء.

10- un aéroport.. مطار.

11- un arrêt.. محطة أتوبيس.

12- un casque.. خوذة.

13- des gants.. قفازات.

14- un blouson.. سترة.

15- un enfant.. طفل.

16- un passage.. راكب.

17- un voyageur.. مسافر.

18- un parc.. حديقة.

19- un medicament.. دواء.

20- L'air.. الهواء.

21- Le ciel.. السماء.

22- Un immeuble.. مبنى عمارة.

23- Un rail.. سكة حديد.

24- Un port.. ميناء.

25- Arriver.. يصل.

26- Observer.. يلاحظ.

27- Vérifier.. يتحقق.

28- être là.. كن هناك.

29- Préparer.. يستعد.

30- Penser.. يفكر.

31- Partir.. يترك.

32- Devoir.. يجب.

33- Utiliser.. يستخدم.

34- Courir.. يجري.

35- Entraîner.. يدرب.

36- s'entraîner.. يتدرب.

37- Entrer.. يدخل.

امتحانات اللغة الأجنبية الثانية غدًا الثلاثاء

ويخوض طلاب الثانوية العامة 2023 غدًا الثلاثاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في مختلف محافظات الجمهورية.