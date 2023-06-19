تنسيق القبول بالثانوية العامة بالجيزة.. الحد الأدنى 225 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خلال الأيام القليلة الماضية، تنسيق القبول للثانوية العامة بالجيزة، وذلك بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن يكون موعد تقديم الملفات عقب نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023.

تنسيق القبول للثانوية العامة بالجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن تنسيق القبول للثانوية العامة بالجيزة للعام الدارسي 2024/2023، سيكون بحد أدنى 225 درجة للثانوي العام الرسمي.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في بيان لها، إلى أن تنسيق القبول للثانوية العامة الخاص بالجيزة سيكون 140 درجة، على أن يكون تنسيق القبول للثانوية المنازل والثانوي الخدمات 175 درجة للقبول.

مدارس بديلة للثانوية العامة 2023

يذكر أن هناك عدد من المدارس البديلة للثانوية العامة 2023، وأبرزها مدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية، وهي من أكثر المدارس التي تجذب الطلاب وأولياء الأمور بعد الإعدادية، لكونها تضمن للملتحقين بها وظيفة مع الحصول على مرتب مجزي، وهذه الميزة لا توفرها مدارس الثانوية العامة، وتضم هذه المدارس:

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، بمحافظة القاهرة.

- الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

- مدرسة «أي-تك» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.