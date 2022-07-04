«مجزر البساتين» يوضح استعداداته لاستقبال الأضاحي: خدمات آمنة وحجرات للتكسير

قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام المجزر الآلي بالبساتين، إنّ المجزر يقدّم خدمات آمنة من خلال عدد كبير من الأطباء والمعاونين، إضافة إلى وجود الجزار المتخصص.

حجرات مخصصة لتكسير الرأس وتنظيف الكوارع والكرشة

وأضاف رمضان، خلال تقرير مع الإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة dmc، أنّ الذبح عن طريق المجازر يقلل الهدر في اللحوم، لافتًا إلى أنّ توفير حجرات مخصصة لتكسير الرأس وتنظيف الكوارع والكرشة، إضافة لتنظيف الأحشاء الداخلية للأضحية، يأتي تسهيلًا على المضحي، ورغبة في حصوله على لحوم الأضحية كاملة ومتكاملة.

الفرق بين الختم الدائري والمربع

وفرّق مدير عام المجزر الآلي في البساتين، بين الختم الدائري الموجود على الأضحية، وهو المخصص للحيوانات الصغيرة، والختم المربع المخصص للحيوانات الكبيرة، موضحًا أنّ الأضحية بالمجزر يتم الكشف عليها من جانب الطبيب البيطري المختص، ثم يوضع عليها الختم للتأكيد أنّ اللحوم تم خروجها من المجزر سليمة.

الشراء من مجهولي المصدر لا يوفر المال

وتابع أحد العاملين في المجزر، أنّ الحيوان السليم تكون عينه لامعة ويظهر عليه الحيوية، ويأكل ويشرب بصورة طبيعية، لافتًا إلى أنّ الحيوان المريض يكون غير قادر على الأكل بصورة طبيعية نظرًا لوجود التهابات في الفم، أو مصاب بالحمى.

وأوضح أنّ شراء أضحية من الشارع من مصادر غير موثوقة، لا يوفر المال بل على العكس، فإنّ توفير بضعة جنيهات قليلة يعقبه خسارة عدد كبيرة من اللحم بسبب الهدر، حيث تكون تكلفة الهدر أكثر من الجنيهات الموفرة.