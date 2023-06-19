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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو قيام شخص بضرب «كلب» حتى الموت بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
02:01 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات فيديو جرى تداوله، على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على "كلب" بالضرب باستخدام عصى خشبية وحبل حتى الموت.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

ضبط مرتكب الواقعة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل قيامه بذلك كون الكلب المشار إليه "مسعور"، وقيامه بعقر أحد عمال النظافة حال تواجده بذات المنطقة، وباستدعاء عامل النظافة أيد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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