رئيس جامعة أسوان: لا شكاوى في امتحانات كلية التربية اليوم

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إن الجماعة لم تتلق أي شكاوى بخصوص امتحانات كلية التربية، وذلك عقب الاستماع إلى آراء الطلاب بالامتحان.

وتفقد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أعمال الامتحانات بكلية التربية، برفقة الدكتور راضي عبدالمجيد عميد الكلية، والدكتور خيري أحمد حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، ومتابعة اليومية لأعمال الامتحانات بكلية التربية وسط أجواء مثالية من جميع أطراف المنظومة التعليمية.

تسخير إمكانيات الكلية لراحة الطلاب

واطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تسخير كافة إمكانيات الكلية لراحة الطلاب، والعمل على أداء الامتحانات في أجواء مثالية من توفير كل سبل الراحة للطلاب.

الاستماع إلى آراء الطلاب بالامتحان

كما استمع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أراء الطلاب في ورقة الأسئلة، والتي جرى فيها مراعاة جميع المستويات العلمية.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة الالتزام بالضوابط الإدارية المنظمة لسير الامتحانات داخل جميع اللجان، ومراقبة أعمال الكنترولات، ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للجان الإمتحانات بشكل يومي بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 19 كلية ومعهدين، والتي يخوضها 34 ألف طالب وطالبة بالجامعة.