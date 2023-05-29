جامعة أسوان تفحص 7 مومياوات بالأشعة المقطعية

أجرت مستشفيات جامعة أسوان أشعة مقطعية على 7 مومياوات أثرية، جرى اكتشافها بمنطقة الأغاخان، بإشراف الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وذلك في ضوء التعاون العلمي المتبادل بينها، ونظيرتها جامعة ميلان الإيطالية.

وأجريت الأشعة المقطعية بإشراف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات الجامعة، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتوره ثناء أبوطالب عميد كلية الآثار.

تعاون بين جامعتي أسوان وميلان

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه في إطار التعاون المزمع إقامته في المستقبل القريب بين كلية الآثار جامعة أسوان وجامعة ميلان الإيطالية، وتم عمل الفحص العلمي لعدد من المومياوات المكتشفة حديثاً، والتي تعود إلى العصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني، وذلك لإعداد تقارير وإجراء الأبحاث العلمية عليها بقسم الأشعة المقطعية.

الأجهزة الحديثة بمستشفيات أسوان الجامعية

من جانبه، قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة إن مستشفيات جامعة أسوان بها العديد من الأجهزة الطبية الحديثة والمعامل العلمية والطبية التي تخدم عملية البحث العلمي والطبي، وبروتوكولات التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والجامعات العالمية في العديد من التخصصات الطبية والبحثية.

فحص 7 مومياوات بأسوان

وأوضحت الدكتوره ثناء أبوطالب عميد كلية الآثار جامعة أسوان، أنه تم عمل سكان وأشعة لـ7 موميات، بحضور الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، ومفتشي المنطقة، والدكتورة باتريسيا مديرة البعثة الإيطالية وأعضاء البعثة الأثرية.