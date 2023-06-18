قارئ قرآن لـ«قناة الناس»: الشعراوي تميز بتفسيره السهل.. وموقف جمعه بوالدتي

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، قارئ القرآن الكريم، بمناسبة ذكرى وفاة فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، إنَّ إمام الدعاة تميز بتفسيره وشرحه السهل المبسط المناسب لكل الشرائح وهو ما كان سببا رئيسيا في نجاحه لدخول القلوب وانتشار دروسه وخواطره.

المراغي: إمام الدعاة شارح ومفسر سهل للقرآن

وأضاف «المراغي» خلال تقديمه برنامجه «مع التلاوة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ إمام الدعاة الراحل شارح سهل للقرآن الكريم يوضح آيات كتاب الله للمتلقي بسلاسة وقادر على توصيل المعلومة لكل الفئات للعلماء ولأنصاف العلماء وللأميين أيضاً.

الإمام يفسِّر آيات خاصة بأحكام النساء

وفي موقف آخر سرده المراغي في هذا السياق، «كنت جالساً مع أمي وكانت أمية، والإمام يفسر آيات خاصة بأحكام النساء، وضحكت ليسألها لماذا تضحكين فأجابت «يا ولدي الشيخ الشعراوي عارف كل حاجة» ليرد عليها «يا أمي هو عالم، ونسأل الله أن يلحقنا به على خير وأن يرحمه رحمة واسعة».