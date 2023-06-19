«السياحة»: وصول 94 سائحا على متن أولى رحلات «آير صربيا» إلى مطروح

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن شركة «آير صربيا»، بدأت تسيير رحلات طيران من صربيا إلى مطروح وذلك بالتعاون مع أحد منظمي الرحلات الصربيين، لافتة إلى أن الرحلة الأولى وصل على متنها 94 سائحا، في إطار خطة الشركة لتسيير رحلة أسبوعية إلى مطروح حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

جهود تنشيط السياحة

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن تلك الرحلات تأتى في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في مختلف الأسواق السياحية والتي من بينها السوق الصربية والتي تشهد نموا ملحوظاً خلال الموسم السياحي الصيفي.

وضع العلمين والساحل الشمالي ومرسى مطروح على خريطة السياحة

من جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنتشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إلى أن هذه الرحلات جاءت في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة لوضع منطقة العلمين والساحل الشمالي ومرسى مطروح على خريطة السياحة الوافدة من منطقة البلقان لاسيما وأن دولة صربيا هي بوابة تلك المنطقة.

يشار إلى أن السفير باسل صلاح سفير مصر لدى بلجراد، أقام في منتصف شهر مايو الماضي احتفالية كبرى بمقر السفارة المصرية لتدشين هذه الرحلات التي سوف تزيد من عدد السائحين الوافدين من دولة صربيا إلى مصر وخاصة إلى مدينة مرسى مطروح.