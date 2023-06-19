أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الفيوم 2023.. متاح للمواطنين طوال أيام العيد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الفيوم، والتي تفتح بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، إذ تضم المحافظة نحو 13 مجزرًا منتشرين في مختلف أرجاء المراكز بالمحافظة، ويجرى استقبال الأضاحي وفحصها وتوقيع الكشف عليها، فضلًا عن الذبح بطريقة صحية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الفيوم 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الفيوم 2023

وأوضحت مديرية الطب البيطري، تفاصيل أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الفيوم 2023، كاشفةً أنّه يجرى فتح 13 مجزرًا بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد، بقرار من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك تيسيرًا على المواطنين، فضلًا عن منع الذبح خارج المجازر أو في الشوارع للحفاظ على البيئة وضمان سلامة اللحوم.

وضمت قائمة أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الفيوم 2023 مجانًا بحسب بيان مديرية الطب البيطري، المجازر الآتية:

العدوة اللاهون هوارة المقطع فيديمين ترسا سنهور القبلية العجميين طبهار أبوكساه أبشواي منية الحيط إطسا طامية

هل يجوز ذبح الأضحية خارج المنزل؟

وطرح العشرات من المواطنين سؤالًا حول هل يجوز ذبح الأضحية خارج المنزل؟ أو هل يجوز ذبح الأضحية في بلد آخر؟ ما أجابت عنه دار الإفتاء في بيان سابق لها، بأنّه يجوز شرعًا أن يجرى ذبح الأضحية في غير بلد المُضحي، سواء قام المضحي بالذبح أو ذبح وكيلًا أو نائبًا عنه.

متى يبدأ وقت ذبح الأضحية.. ومتى ينتهي؟

وتساءل آلاف المواطنين عن متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ومتى ينتهي؟ رغبة منهم في تحري الوقت المناسب للأضحية، حتى يتأكدوا من نحر الأضاحي في الوقت المحدد شرعًا، ما أجابت عنه الإفتاء بأنّ أفضل أوقات نحر الأضاحي، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد.

وحددت الأوقاف وقت ذبح الأضحية والذي يبدأ بعد طلوع الشمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 10 من ذي الحجة، وبعد ودخول وقت صلاة الضحى ومرور وقت يسع صلاة ركعتين، ومعهما خطبتين خفيفتين، وذلك وفقًا لقول الشافعية والحنابل.

وأشارت الإفتاء إلى أنّ وقت ذبح الأضحية ينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وبذلك فإنّ توقيت ذبح الأضاحي، يستمر لمدة 4 أيام بداية من شروق شمس أول يوم العيد وينتهي بغروب شمس رابع أيام العيد.