عيد الأضحى ينعش مبيعات اللحوم المستوردة.. اعرف الأسعار

تشغل أنواع وأسعار اللحوم الحمراء أو المستوردة أذهان المواطنين نظرا لما تبقي من أيام على استقبال عيد الأضحي المبارك، في ظل الفترة الحالية تشهد إقبالًا ملحوظًا على الشراء.

وقال سيد النواوي عضو شعبة الغرف التجارية في القاهرة، وأحد مستوردي اللحوم، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ الأسواق المصرية تتمتع بكافة أنواع اللحوم المستوردة والتي تختلف أسعارها بالتأكيد حسب البلد التي تم الاستيراد منها، ولكن دائماً تظل أسعار اللحوم المستوردة متقاربة من بعضها البعض.

استقرار أسعار اللحوم حتي نهاية عيد الأضحى

وأضاف «النواوي» أن الفترة الحالية تشهد تراجعات ملحوظة فيما يخص أسعار اللحوم المجمدة مما يدفع المواطنين بقوة إلى الشراء؛ استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك كما أن هناك توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية العيد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع الأسعار بعد نهاية عيد الأضحى.

أسعار اللحوم المجمدة

وتابع أن سعر اللحوم البرازيلي المجمدة يتراوح بين 212 و220 جنيها للتجار، وتصل للمستهلك بين 230 و235 جنيها، بينما يتراوح سعر اللحوم الهندية بالنسبة للتجار بين 190 و195 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 205 جنيهات، كما يبلغ سعر اللحوم السوداني 195 جنيها فيما يتراوح سعر الكبدة المجمدة بين 50 جنيها إلى 100 جنيه.