بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي لقرية الرواتب بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وكشفت التحريات أن أسماء المصابين في حادث قنا اليوم، هم نعمة حسن عثمان، 45 عامًا، وعديلة حسين عثمان، 48 عامًا، وعبد الرازق صبحي محمد، 22 عاما، حمادة عبدالرازق، 8 أعوام، وجيهان محمود علي، 27 عامًا، وأحمد حسني عبد الرازق، 12 عامًا، وعلاء حسني عبد الرازق، 5 أعوام، وأسماء حسين حسن 13 عامًا، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي، بواسطة 5 سيارات إسعاف.

انقلاب سيارة بقنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق قرية الرواتب بمركز أبوتشت، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي كلفت إدارة البحث الجنائي معرفة أسباب الحادث.