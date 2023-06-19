وزير الخارجية: مصر لم تدخر جهدا في مساعدة الشعب السوداني الشقيق

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة مع السودان، وتولي اهتماما خاصا بأمنه واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي كما تؤكد مصر تضامنها مع الشعب السوداني لتجاوز المحنة الراهنة.

وأضاف خلال مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان، الذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر لم تدخر جهدا في مساعدة الشعب السوداني الشقيق وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة.