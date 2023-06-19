رفع 358 طن قمامة ومخلفات من 3 مراكز بالإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة في محافظة الإسماعيلية على مدار الساعات القليلة الماضية، في رفع 358 طنا من القمامة والرتش والمخلفات بنطاق بعض المراكز والقرى التابعة لها.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إنه تم جمع ورفع 96 طن قمامة ومخلفات من المدينة وتوابعها في قرى أبوصوير البلد والسبع آبار الغربية والمحسمة الجديدة والمنايف والسبع آبار الشرقية.

حملات نظافة مكبرة

وأضاف البيان، أنه تم شن حملة مكبرة على طريق الإسماعيلية الصحراوي وإزالة الأتربة من جانبي الطريق، إلى جاب تركيب 42 كشافا بطريق المعاهدة أمام منطقة حماد موسى حتى الكوبري العلوي، وصيانة وإصلاح خط الإنارة العامة بقرية الواصفية.

وأكد بيان المحافظة، أنه تم رفع 88 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى مركز القصاصين القديمة، وقرية وادي الملاك وقرية أبو عاشور وقرية الظاهرية وقرية الجزيرة الخضراء.

رفع القمامة من شوارع فايد

كما نجح مجلس مدينة فايد في إزالة ما يقرب من 174 طنا من القمامة والمخلفات في نطاق مدينة فايد وقرى سرابيوم وفنارة وكسفريت وأبوسلطان وهويس سرابيوم، كما تم إزالة المخلفات من منطقة خلف بنك مصر وشارع العبور ونطاق المدارس وشارع المعهد الديني ومنطقة الغاز، إلى جانب إنارة وصيانة 18 كشاف إنارة في مناطق المغاربة والحلالفة وصيانة 20 كشاف إنارة في قرية سرابيوم.