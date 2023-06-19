وزير الخارجية: 450 مليون دولار تكلفة استضافة ربع مليون سوداني سنويا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ استمرار أمد الصراع في السودان سيدفع المزيد من السودانيين للفرار إلى دول الجوار وهو ما يزيد من الضغوط والأعباء المفروضة عليهم، ولا سيما على ضوء استضافتها لأعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى على أراضيها وما تعانيه بسبب نقص التمويل الإنساني الدولي وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية.

موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية

وأضاف خلال مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «منذ اندلاع أعمال العنف في السودان وفرت مصر وتستمر في توفير موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية بشكل دائم لاستقبال الأعداد غير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم الخدمات والمساعدات الطبية والغذائية والنفسية العاجلة لهم».

وتابع أن مصر قدمت نحو 300 طن من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، بالإضافة إلى تسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

توفير الخدمات الأساسية من الإعاشة

وأكد أن مصر تحرص على توفير الخدمات الأساسية من الإعاشة وخدمات صحية وتعليمية لمن استقبلتهم من السودانيين، إذ تقدر تكلفة استضافة ربع مليون سوداني حوالي 450 مليون دولار سنويا، حاثا المجتمع الدولي على ضرورة توفير المساعدات الإغاثية العاجلة للسودان وكذلك توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم صمود المجتمعات المضيفة في دول الجوار وتحقيق التعايش السلمي والتناغم المجتمعي فيها وحماية هذه المجتمعات وغيرها من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاستغلال من شبكات التهريب والاتجار بالبشر والوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية.