مدرس يتوقع براجراف وإيميل امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

كشف رأفت إبراهيم رزق، مدرس أول اللغة الفرنسية، شكل امتحان اللغة الأجنبية الثانية وأقرب التوقعات لسؤالي «البراجراف والإيميل» لامتحان اللغة الفرنسية الذي سيتم عقده لطلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء، 20 يونيو، ضمن ماراثون امتحانات المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

عنوان براجراف امتحان اللغة الفرنسية

وقال رأفت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن براجراف امتحانات الصف الثالث الثانوي غدا سينحصر بين موضوعي الحياة في الريف، أو الواجبات.

وأعطى مدرس أول اللغة الفرنسية نموذجا عن «البرجراف» الحياة في الريف، مؤكدا أنه سيطلب من الطالب كتابة الموضوع، بعدد كلمات ما بين 25 إلى 30 كلمة، وهو كما يلي : .Parle de la vie à la campagne

Je parle de la vie à la campagne .A la campagne , Il y a l'air pur , le calme ,les beaux paysages. Aussi , il t'a beaucoup de choses à faire comme , monter à cheval , ramasser des fruits .faire du vélo . Il n' y a pas de bruit à la campagne, aussi , il n' y a pas de pollution. La vie à la campagne est simple

عنوان إيميل امتحان اللغة الفرنسية

كما أكد أن سؤال الإيميل، سيكون الأقرب إليه موضوع عن الرياضة، أو عن وسائل المواصلات، وأعطى رأفت، نموذجا عن إيميل لموضوع الرياضة، وهو كما يلي:

Quel sport tu préfères ? Où tu le pratiques ?Je préfère le football . Je le pratique au club .

واختتم رأفت إبراهيم، مدرس أول اللغة الفرنسية، تصريحاته بتوجيه بعض النصائح المهمة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة، مشددا على ضرورة التزام الهدوء بعد الدخول إلى مقر اللجنة وتسلم ورقة الامتحان، وعدم التسرع والاستعجال في كتابة الإجابة.

كما وجَّه بضرورة قراءة متأملة لجميع الأسئلة ثم البدء بحل السؤال الأكثر سهولة، وهو ما يعطي للطالب دفعة معنوية وثقة بالنفس، ثم التأني عند كتابة موضوع «براجراف» وكذلك الإيميل في البوكليت أولا ومراجعته مراجعة جيدة قبل أن ينقله في المكان المخصص له في ورقه المقالي.

وحذر الطلبة من التسرع في الخروج من اللجنة، وضرورة البقاء حتى نهاية الوقت الأصلي المخصص للامتحان، ما يتيح له فرصة مراجعة الإجابات مرة واثنتين قبل تسليم ورقة الإجابة، متمنيا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.

انفراد «الوطن» بموضوع تعبير امتحان اللغة العربية

جدير بالذكر أن «الوطن» قد انفردت أمس الأول بتوقعات صحيحة لموضوعات التعبير وأسئلة المقال لامتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023-2024، ما لاقى استحسانا كبيرا بين الطلاب لصدق التوقعات.