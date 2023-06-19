«ثقافة الشيوخ» توصي ببرتوكول تعاون حكومي لتقديم عروض سينما الشعب

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم، بعقد برتوكول تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لتقديم عروض سينما العب بمراكو الشباب وقصور الثقافة.

بروتوكول لتقديم عروض سينما الشعب بمراكز الشباب

ودعا الدكتور محمود مسلم وزارتي الثقافة والشباب والرياضة لعقد البروتوكول لتقديم عروض سينما الشعب بمراكز الشباب مع تحديد أجندة بالأفلام الهادفة والرسالة التي تقدمها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقال مسلم إن دور السينما مهم في نشر الوعي ودائما يتم تحميل الإعلام مسؤولية نشرالوعي، رغم أن دور السينما أهم من دور الإعلام في نشر الوعي، مشيرا إلى أن أمريكا بنت وعي شعبها بالسينما، كما أن كل الأفكار الراسخة لدينا وطنية أو أفكار أخرى تكونت من السينما.

مسلم يشدد على أهمية سينما الشعب

وشدد «مسلم» على أهمية سينما الشعب التي تنفذها هيئة قصور الثقافة، مطالبا أن تكون الأولوية في عروض سينما الشعب بالمحافظات التي ليس بها دور عرض وعددها 8 محافظات، مشيرا إلى أهمية انتشار السينما الهادفة وعرضها بقصور الثقافة ومراكز الشباب لنشر الفكر المعتدل والمضمون الهادف.

واستعرضت النائبة سما سليمان، الاقتراح برغبة، وقالت إن القوة الناعمة لمصر لا يُستهان بها ولا بد من الاستفادة منها في الداخل كما الخارج، مشيرة إلى أن الوسائل الإعلامية أضحت الأكثر سهولة للوصول للمواطنين أكثر من غيرها من الوسائل والقادرة على طرح القضايا وحلها أو طرح طرق للتفكير، وأيضا نشر الفكر المعتدل وهو الأمر الذي يكون له بالغ الأثر على سير العلاقات بين المواطنين والعلاقات الأسرية والعلاقة بين المواطن وبلده وكذلك نظرته للآخر سواء بالداخل أو الخارج، ومن ثم بناء منظومة قيمية من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت: «ولذا تعتبر السينما إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية والتي نحقق من خلالها العديد من الأهداف ولما كان لبناء دور سينما على مستوى الجمهورية مكلف للغالية وبحاجة لميزانية كبيرة، وفي محاولة للبحث عن بدائل من شأنها المساهمة في طرح البدائل المختلفة، خاصة أنه يبلغ عدد قاعات دور العرض السينمائي الخاص والأعمال العامة حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حوالي 325 عام 2019، فضلا عن خلو 8 محافظات من دور السينما وتتركز معظمها في الصعيد».

وهي محافظات البحيرة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وقنا ومرسى مطروح وشمال سيناء من دور السينما، بالإضافة إلى عدم تجاوز عدد دور السينما عن دار واحدة في تسع محافظات، وقد شهدت الفترة من 2013 وحتى 2016 تراجع عدد دور العرض السينمائي بنسبة 75.8%.

وأكدت النائبة أن السينما تُعد ظاهرة حضارية تحمي ثقافة وتاريخ الشعوب وتعزيز وحدة الثقافة، فإن البحث عن بدائل لدور السينما يُعد طلبا حاليا في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع من محاولات التشتيت والتشويه القيمي، فإن استثمار قصور الثقافة في الفترة المسائية لعرض أفلام هادفة لكبار وصغار المخرجين، خاصة أن عدد قصور وبيوت الثقافة بلغ 594 قصرا وبيت ثقافة في 2016، وقد تخطى العدد حاليا 600 موقع، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت إلى أن مصر بحاجة إلى استثمار قصور الثقافة ومراكز الشباب والأندية لنشر أفلام من شأنها نشر طريقة التفكير الموضوعية وحل المشكلات الأسرية وبناء العلاقات بين المواطنين وتنمية الولاء بين المواطن وبلده ونشر الوعي لدى المواطنين بالمخاطر والتحديات التي تواجه الوطن وتغيير نظرة المواطن للآخر سواء بالداخل أو الخارج ومن ثم بناء منظومة قيمية من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في إطار استراتيجية.

ومن جانبه، أكد هاني كمال، رئيس هيئة قصور الثقافة أن وزارة الثقافة تعمل على ملفات عديدة ومنها سينما الشعب، وأن المشروع قائم بالفعل، وينفذ ونريد بيانا بالأماكن القابلة للعرض.

وأشار كمال إلى أن التراجع في دور العرض يعود إلى عوامل ومتغيرات كثيرة منها وجود القنوات الفضائية وآلاف المواقع والمنصات وهي متغيرات في العالم كله.

وأضاف أن الدولة دشنت سينما الشباب، وأصبح هناك 20 دور عرض موجودة بالمحافظات، ومنها محافظات الصعيد ومستهدف الوصول إلى 40 دار عرض وتقام بها أفلام وندوات وأفلام مختارة تدعم القيم والتوعية المجتمعية، مشيرا إلى وجود مبادرة ابدأ حلمك وهي سينما يشرف عليه الفنان تامر عبد المنعم، مشيرا إلى وجود مواقع لوزارة الشباب مواقع تصل إلى ستة آلاف موقع ولكن لا تصلح جميعها لعروض السينما وهناك تعاون مع وزارة للشباب والرياضة لتقديم عروض السينما بمراكز الشباب، خاصة سينما الشعب كما يتم عرض أفلام في الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

ورحبت ريداء مصطفى، ممثل وزارة الشباب والرياضة، بمقترح التعاون بين وزارة الشباب وقصور الثقافة لعروض السينما، مشيرة إلى أن من أهداف وزارة الشباب نشر الثقافة من والمبادئ والتوعية.