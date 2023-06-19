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خسائر جديدة في سعر الذهب اليوم بالصاغة.. اعرف عيار 21 بكام

كتب:

منة العشماوي
04:18 م | الإثنين 19 يونيو 2023
خسائر في سعر الذهب

خسائر في سعر الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 19-6-2023 في الصاغة، خلال منتصف التعاملات، للمرة الثالثة منذ التعاملات الصباحية، بقيمة 15 جنيهًا، لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، ليسجل 2195 جنيهًا؛ ليكون الإجمالي الانخفاض حتى الآن نحو 55 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الذهب الذهب اليوم 19-6-2023 في الصاغة، خلال منتصف التعاملات بعد التراجع الملحوظ، نرصده في السطور التالية بحسب شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر مبيعًا، الآن 2509 جنيهات، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسعر جرام الذهب عيار 21 بـ2195 جنيهًا للشراء من دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، جاء بـ1881 جنيهًا للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1463 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ1254 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب 

وسعر الجنيه الذهب بـ17560 جنيهًا، للشراء من دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1948 دولارًا أمريكيًا.

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بقلم منة العشماوي