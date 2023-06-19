شهادات ادخار بعائدات تنافسية في البنوك.. تعرف على نسب الفائدة

تتنافس البنوك المصرية في طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة وحد أدنى للشراء، يناسب مختلف المواطنين، ودوريات صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا، أو نصف سنويًا أو سنويًا، أو مدفوعة مقدمًا.

ونرصد في السطور التالية، أبرز شهادات ادخار مطروحة في البنوك المصرية بعوائد تنافسية، بحسب جدول أسعار العائد لكل بنك.

البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت طوال المدة وهي 3 سنوات، بحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد 19% شهريًا.

ويتيح الأهلي المصري أيضًا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد للسنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

البنك المصري الخليجي

يقدم البنك المصري الخليجي أعلى شهادة ادخار ويطلق عليها «ثروة بلس»، لأجل 3 سنوات، إذ أن العائد يصل إلى 23% للسنة الأولى ثم متغيرًا حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

بنك التنمية الصناعية

من الشهادات المتميزة أيضًا شهادة اختيارك في بنك التنمية الصناعية المدفوعة مقدمًا، إذ أن سعر العائد 39.14% من قيمة الشهادة، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه في المرة الأولى، وزيادتها بمضاعفات 5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

بنك التعمير والإسكان

ويوفر بنك التعمير والإسكان شهادة بعائد مرتفع، وهي الشهادة الثلاثية أي مدتها 3 سنوات، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة، 18.5% شهريًا أو 20% سنويًا، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

البنك الأهلي المتحد

وطرح البنك الأهلي المتحد قريبًا شهادة بلس الثلاثية، مدة 3 سنوات بعائد سنوي 19%، ويصرف شهريًا، والحد الأدنى لربط الشهادة 50 ألف جنيه لأول مرة فقط، مع إمكانية ربط شهادة ثانية بألف جنيه وبدون حد أقصى للشراء.