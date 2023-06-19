أستاذ مناعة لـ«قناة الناس» تحذر من تناول وجبات كثيرة على مدار اليوم

حذرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، من خطورة تكرار وجبات الطعام على مدار اليوم، قائلة: «الإنسان مخلوق 70% من جسمه مياه، ولا يحتاج سوى لوجبتين فقط صحيًا».

الشريف: عادات صحية يجب الالتزام بها في الأكل

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك عادات صحية يجب الالتزام بها في الأكل، أبرزها عدم الإفراط في تناول الطعام كعادة أساسية.

فوائد الاكتفاء بوجبتين فقط على مدار اليوم

تابع أستاذ المناعة بكلية الصيدلة: «هناك أدلة من الشريعة الإسلامية والسنة تدل على مدى صحة الإكتفاء بوجبتين فقط في اليوم، مثل الصوم في رمضان فهناك وجبة الإفطار وأخرى للسحور فقط، وطعام الأهل الجنة بكرةً وعشياً وفقا للآية القرآنية (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا)».