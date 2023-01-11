الوجبات الساخنة بالمدارس.. فكرة بدأت منذ 11 عاما وتطعم 37 ألف طفل يوميا

بدأ الشاب محمود صلاح العمل في مجال الغذاء منذ 10 سنوات، بعد دراسة ودورات تدريبية متخصصة، حتى عُين مديرا للمطابخ المركزية في بنك الطعام المصري، واختير لتقديم عرض حول عمل المؤسسة في مجال التغذية المدرسية للأطفال بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قدم محمود صلاح شرحًا تفصيليًا بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمات المطبخ المركزي لبنك الطعام المخصص لخدمة مدارس الدمرداش، بالإضافة إلى تغذية 800 طفل في حضانات حي الأسمرات يوميًا، للحصول على الغذاء المناسب للاحتياجات العمرية للأطفال ومراعاة تحصيلهم الدراسي من سن 3 سنوات حتى 12عامًا في مرحلة الحضانات والتعليم الأساسي.

تغذية أطفال المدارس فكرة بدأها بنك الطعام منذ 11 عاما

تعود فكرة تغذية أطفال المدارس من بنك الطعام إلى عام 2012، وخاصة المدارس في المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً، التي جرى تحديدها بعد دراسة قام بها مختبر الأبحاث في البنك، وفقًا لـ«محمود صالح» الذي أوضح أن البنك تعاقد مع وزارة التربية والتعليم لتقديم الخدمة عقب جولة ميدانية في هذه المدارس «التي كانت مستحقة بالفعل».

ووفرت هيئة الأبنية التعليمية أماكن لإقامة مطابع بنك الطعام في المدارس المستحقة، وقدم البنك في البداية وجبات ساخنة: «بفتح مطعم متكامل في المدرسة لتقديم طعام مطبوخ» وتشمل الوجبات أرز باللبن وصنف بروتين من 3 لـ4 أيام في الأسبوع ووجبة متكاملة مثل الكشري، وفى أزمة كورونا كانت الوجبات مغلفة، وذلك بعد رؤية مختبر الأبحاث وترشيح الوجبات من المعهد القومي للتغذية بناء على توصية منظمة الأغذية الأمريكية، لعمل وجبة أفضل تكفي ثلث الاحتياج اليومي للطفل، على أساس أنه يتناول وجبة بالمدرسة ووجبتين بالمنزل.

أطناف الوجبات التي يقدمها بنك الطعام

وقدم بنك الطعام 9 أصناف مختلفة للوجبات الساخنة، ومعها فاكهة وكوب لبن، ومازال يجري العمل بهذا النظام.

«بنطلع في اليوم 37 ألف وجبة للأطفال»، ويعمل بنك الطعام على أكثر من نوع للوجبات الساخنة، والتي من بينها وجبة المدارس في سن التعليم الأساسي ووجبة للحضانات، بالإضافة إلى وجبات إطعام الناس بشكل عام لإطعام المستحقين، بحسب «صلاح» الذي أكد: «جمعياتنا بتاخد الدعم من مطاعمنا المركزية والموارد واحنا بنتابع كل نمط».

«صلاح» فخور بالحديث عن عملي أمام الرئيس السيسي

وشعر محمود صلاح بالفخر لحديثة عن عمله أمام الرئيس السيسي «حاجة ممتازة جداً.. كلنا بنتكلم بحماس 10 سنين شغل وتدريب لطبخات كنا بنختبرهم طول الوقت وندربهم على أعلى مستوى في رمسيس هيلتون وبنتابع تقدمهم»، موضحًا أن فرحة الأطفال بتناول الطعام كبيرة جداً نظراً لأنه في بعض الأحيان لا يكون في مقدور المنزل تقديم هذه الوجبة: «بالنسبة لنا دي حاجة إنسانية كلنا بنكون مبسوطين بفرحتهم وإننا قادرين نشاركهم فيها».

وحصل محمود صلاح على ليسانس الآداب، واتجه إلى مجال الأغذية وحصل على العديد من الكورسات فيها، ويتنمى تنفيذ مشروع الوجبات الساخنة على جميع مدارس الجمهورية، إذ يقول: «الغذاء حق لكل طفل حتى لو كان غنياً فهذا يساعده على التحصيل الدراسي ويمنعه من التسرب من التعليم».

حضور الرئيس السيسي لمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يعد رُكنًا مهمًا في عملية التنمية، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.