للمرة الخامسة.. تراجع ملحوظ بأسعار الذهب اليوم بقيمة 70 جنيهاً

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 19-6-2023 في الصاغة، للمرة الخامسة خلال التعاملات المسائية، بقيمة 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، وهو ما يعد انخفاضاً ملحوظاً منذ بداية اليوم وحتى الآن، بنحو 70 جنيهاً.

وعن سعر الذهب اليوم الاثنين في الصاغة، لعيار 21 بعد انخفاضه للمرة الخامسة منذ بداية التعاملات وحتى التعاملات المسائية، فقد سجل 2180 جنيهاً، بدلًا من 2250 جنيهاً في ختام التعاملات أمس الأحد، ونرصد في السطور التالية أسعار الأعيرة الأخرى للمعدن الأصفر.

سعر عيار الذهب عيار 24

سجل سعر عيار الذهب عيار 24 في التعاملات المسائية، بعد انخفاضه اليوم، 2491 جنيهاً، للشراء بدون مصنعية.

سعر عيار الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 جاء بـ1869 جنيهًا خلال التعاملات المسائية للشراء بدون مصنعية، وسعر عيار 14 بـ1453 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ1246 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسهر الجنيه الذهب الآن في التعاملات المسائية، بـ17440 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وفيما يتعلق بأسعار الذهب عالميًا، فقد بلغ سعر الأونصة 1951 دولارًا أمريكيًا.