شعبة الذهب: فرصة كبيرة للشراء الفترة الحالية.. تعرف على الأفضل

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مرات، منذ بداية التعاملات وحتى التعاملات المسائية، بقيمة تصل إلى نحو 70 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2180 جنيهًا، وهو ما يعتبر انخفاضاً ملحوظاً في سعر المعدن الأصفر.

ونصح عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية، عبر «الوطن»، المواطنين بشراء الذهب الفترة الحالية، موضحًا أنها فرصة كبيرة حسب وصفه.

أسباب تراجع الذهب

وكشف المغربي أن التراجع الوقت الحالي والأيام الماضية يعود لانخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية، ووفرة المعروض وانخفاض الطلب على الذهب.

فرصة كبيرة لشراء الذهب

وأكد عضو شعبة الذهب أن الفترة الحالية فرصة لشراء الذهب لأن الأسعار جيدة، سواء المشغولات أو السبائك أو الجنيهات الذهبية.

وبالنسبة الأفضل للاستثمار على المدى البعيد، يكون السبائك الذهبية والجنيهات الذهبية، لأنهما أقل مصنعية عن المشغولات، ولكن أيضًا المشغولات يمكن الاستفادة منها للتزيين والاستثمار.

الذهب الملاذ الآمن

وأوضح المغربي أنه بشكل عام، أي شخص يمتلك فائضا من المال، يمكنه شراء الذهب في أي وقت، من أجل الاستثمار، كون المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن.