مفكر سياسي: ترامب احتكر الكلام واستهتر بالمؤسسات وفشل في أزمة كورونا

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسى، وعضو مجلس الشيوخ، إن فيروس كورونا، خلق وضعًا فاشلًا بشكل واضح لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي، الذي خسر الانتخابات مؤخرًا، وهو ما ساهم في حشد المواطنين ضده في الانتخابات الرئاسية، وفوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بها.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، أن الديمقراطيين نجحوا في تعبئة المواطنين للتصويت بصورة غير مسبوقة، إذ أداروا المعركة الانتخابية بشكل أفضل من حملة ترامب، خاصة أنهم كانوا موحدين على عكس الجمهوريين، كما أنهم نجحوا في خلق شكوك حول ترامب وسياساته.

وتابع، أن أمريكا حدث فيها تعبئة للفقراء ومحدودي الدخل، إذ كانوا الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، بعدما صوتوا لترامب في الانتخابات الرئاسية قبل 4 أعوام، وعندما تضرروا من الأزمة، أحسوا أنهم يواجهون وحشًا دون حماية رئيس الدولة لهم.

وأوضح، أن ترامب كان يستهتر بالمؤسسات، وبخاصة أنه كان يعتقد أنها كانت مخترقة، منوها بأنه لم ينجح في توحيد الأمريكيين حوله عندما كان رئيسًا للبلاد، كما افتعل مشكلات مع عدد من دول العالم منها الصين، واتهم الأوروبيين بالغش في الميزان التجاري كما اتهم ألمانيا بالتعاون مع روسيا في ملف استيراد الغاز كما كانت لديه مشاكل كثيرة مع المكسيك واليابان وكندا.

وأردف: "ترامب بدأ منذ اللحظة الأولى وكأنه الصوت الوحيد الذي يتحدث في أمريكا، وكان يعتقد أنه لا يوجد أحد في هذه المؤسسات يستطيع أن يتحدث أفضل منه شخصيًا: "كان محتكر الكلام والإحصائيات الخاصة بالانتخابات الأمريكية أثبتت أن الأحياء التي بها عدد كبير من الفقراء لم تصوت للرئيس ترامب كما خسر أصوات الضواحي".