تعرف على عناوين مكاتب العمل بمحافظة القليوبية

حدثت وزارة العمل العديد من هواتف وعناوين مكاتب العمل في المحافظات خلال العام الجاري 2023، ومن بينها مديرية القوى العاملة بمحافظة بالقليوبية.

18 مكتب عمل ينتظم في القليوبية

«الوطن» تستعرض أماكن استخراج كعب العمل بالقليوبية 2023 والأوراق المطلوبة في مكاتب العمل المنتشرة في محافظة القليوبية، والتابعة لمديرية القوى العاملة بالإقليم، حيث يصدر كعب العمل من مكتب العمل التابع لمحل الإقامة لحصر حجم البطالة في دائرة المكتب، ويوجد كعب عمل لحملة المؤهلات، وآخر لغير حملة المؤهلات، ويستخرج العامل من مكتب العمل التابع له في منطقته.

أماكن استخراج كعب العمل بالقليوبية

أصدرت مديرية القوى العاملة بيانا، أوضحت فيه العناوين المحدثة لـ18 مكتبا تابعا لها، وهي تقدم الخدمات المختلفة، ومنها أماكن استخراج كعب العمل بالقليوبية، والمنتشرة ومصنفة لفئات منها متعدد الأنشطة والتشغيل والتشغيل المطور كالتالي:

أبو زعبل متعدد الأنشطة مدينة أبو زعبل

كفر شكر -الإسكان الإداري- عمارة 3- شقة 2

الخانكة، الإسكان الاقتصادي بجوار مكتب البريد الفرعي عمارة 3

قهـا عمارات مجلس مدينة قها- المساكن القبلية- شقة 2

طوخ، شارع الشهيد جلال حجاج منزل فاطمة الصادق سليمان

قليوب المساكن الشعبية بسيدي هيب ع 3 ش سعيد باشا عمارة 3

شبين القناطر شارع الشرقاوي- منزل ورثة الحاج عطية زكي دياب

القناطر المساكن الشعبية شارع الحرية بلوك 1 شقة 1،2

بنهـا تشغيل مطور أرض طراد النيل -عمارة 3- شقة 1- بنها الجديدة

بهتيم حي شرق- بلوك 91

طوخ كفرعلوان شارع الشهيد أحمد عبد العزيز

الخانكة الإسكان الاقتصادي بجوار مكتب البريد الفرعي عمارة 3

القناطرالخيرية المساكن الشعبية -ش الحرية- بلوك 1- شقة 1، 2

شبرا الخيمة، تشغيل شبرا الخيمة -ميدان المؤسسة- مبنى المؤسسة العمالية

قها عمارة 51- مساكن توشكا - شارع بورسعيد

قليوب شارع مجلس المدينة ميدان سيدي عبد الرحمن

شبين القناطر تشغيل مطور المتاجر الشعبية سابقا، ش الشهيد إمام الوكيل وسط البلد

العبور الحي االسادس - محلية 6 - عمارة 183.