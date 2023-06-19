إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص على طريق «بلبيس - العاشر»

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

إصابة 5 أشخاص في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقبال 5 أشخاص جراء تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان».

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه والاطمئنان على المصابين، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

نقل المصابين للمستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف بعدة سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.