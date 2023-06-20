سلماوي لـ«الشاهد»: مرسي انسحب مبكرا من المجلس الاستشاري بعد ثورة يناير

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه لم ير محمد مرسي إلا في جلسة واحدة من المجلس الاستشاري، وكان محمد مرسي عضوًا في المجلس الاستشاري، لكنه انسحب مبكرًا احتجاجاً على المجلس نفسه.

المجلس الاستشاري

أضاف محمد سلماوي خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المجلس الاستشاري هو الذي كان سيشكل الهيئة التأسيسية للدستور، والإخوان كانوا يريدون صناعة دستور على مزاجهم وهواهم، وبالتالي حدث خلاف وانسحب، فلم أحضره غير في جلسة واحدة، وكان ممتعض لم ينفتح أمامي بالقدر الكافي.

الفن والثقافة

وأوضح أنه عندما دعانا بصفته رئيس للجمهورية، في قصر الاتحادية وذهبت برفقة مجموعة من الفنانين والمثقفين، فوجئت به بطلبه لكرسي حتى يضعه بجواره، ويطلب مني أن أجلس إلى جواره، وأدير هذا اللقاء، وقد كانت محاولة للاستقطاب والتلطيف، وكان يحاول عمل رسالة إيجابية، وكانت رسالة لم أسمع مثلها في حياتي، عن الفن والثقافة وأهمية الثقافة، واستشهاده بأشياء لم أكن أتخيل أنه يعرفها كأفلام أمريكاني وكتب.