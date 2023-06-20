إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بالشرقية

أصيب 4 أشخاص جراء تصادم عدد سيارتين وانقلاب أخرى ربع نقل أمام بوابة الصالحية في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة، استقباله عدد 4 أشخاص مصابين جراء وقوع حادث تصادم سيارتين وانقلاب أخرى ربع نقل.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للاطمئنان على المصابين ومعاينة الحادث، والوقوف على أسبابه، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

محضر بالواقعة

تحرر محضرا بالواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي طالبت بجمع التحريات الكاملة حول الواقعة.

ورفعت الجهات المختصة أثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.

إصابة شخص بحادث انقلاب موتوسيكل

في سياق متصل، شهدت مدينة بلبيس، إصابة شخص في حادث انقلاب موتوسيكل «دراجة نارية» في بلبيس اتجاه السلام، أمام وحدة المظلات، فيما جرى الدفع بسيارة اسعاف الى مستشفى بلبيس المركزي وتقديم الرعاية الطبية له.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق.