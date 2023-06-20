سلماوي لـ«الشاهد»: لم أتوقع سطو الإخوان على الثورة أو مغادرة السلطة بعد عام

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه لم يتوقع أن يسطو الإخوان على الثورة، مؤكدًا أن هذا كان قصورًا في رواية «أجنحة الفراشة»، لأنه كان طبيعيًا أن يسطو الإخوان، بعد سقوط نظام دون وجود بديل قوي يقود هذا الزخم، ولم يكن هذا واضحًا لأنه لا يوجد أحزب سياسية قوية.

تنظيم قادر على الحشد ومنظم

وأضاف خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن في ذلك الوقت كان يوجد تنظيم قادر على الحشد ومنظم ومعتاد على السمع والطاعة، ولديه قبول لدى الرأي العام، الذي لم يجربه بعد، لأنهم كانوا يقومون بأعمال اجتماعيه كان يجب على الدولة القيام بها.

الاشتراكية والرأسمالية

وتابع: «الناس قالت جربنا الاشتراكية والرأسمالية ودول ناس بتوع ربنا نجربهم، أكيد لن يكون هناك فساد وفوضى، ولكن التجربة اثببت العكس أنهم ليسوا بتوع ربنا ورأنيا فساد وعنف وظلم اواستبداد وتنكيل وفوضى عارمة لم تشهدها البلاد»

الشعب كان أكثًر وعيًا من الكاتب

وأشار إلى أن الشعب كان أكثًر وعيًا من الكاتب صاحب النبؤة في تفعاله مع الإخوان لأنه لوكان أكمل الرواية وأضاف لها فصل لا يمكن في أقصى درجات انتشائه أن يتخيل أنهم خلال عام سيغادرون.