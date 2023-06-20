620 جنيها خسائر الذهب في 4 أسابيع.. وخبير يكشف مفاجأة بشأن عيار 21 خلال أيام

حقق الذهب خسارة غير مسبوقة وصلت إلى نحو 620 جنيها في نحو 4 أسابيع، بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم إلى 2185 جنيها مقابل 2800 جنيه في نهاية أبريل الماضي، وهو أعلى سعر وصل إليه جرام الذهب في تاريخه.

السماح بدخول الذهب مع العائدين من خارج البلاد

والذهب الذي يعتبره الكثيرون من أفضل الطرق لحفظ قيمه الثروة، تكبّد هذه الخسائر التي كانت متوقعة، بسبب قرارات الحكومة، ومنها السماح بدخول الذهب مع العائدين من خارج البلاد دون ضريبة باستثناء ضريبة تفرض على المصنعية، ما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب واستقرار الأسعار، وفقا لما ذكره الخبير الاقتصادي وائل سلام لـ«الوطن».

الذهب يتراجع نتيجة ارتفاع الدولار

وأضاف سلام، أنّ المعدن النفيس الذي يتكالب عليه العالم أجمع، بدأ يفقد بريقه على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، موضحا أنّ السبب يرجع إلى ارتفاع الدولار مدعومًا بتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، عن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، موضحا أنّ أوقية الذهب تراجعت أمس وسجلت 1949 دولارا.

استقرار أسعار الذهب

وتوقع سلام، استقرار أسعار الذهب في حدود 2200 جنيه لعيار 21، مؤكدا أنّ هذا السعر يقترب من أسعار الذهب عالميا، وحال ارتفاع أو انخفاض الذهب على المستوى العالمي فمن الطبيعي أن يتأثر السوق المصري، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدها السوق خلال الأشهر الأخيرة، والتي تسببت في وصول الجرام إلى 2800 جنيه محليا، بارتفاع كبير مقارنة بالسوق العالمي نتيجة الطلب المتزايد، موضحا أنّ أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-6-2023 بلغت 2185 جنيها لجرام 21، و2497 للذهب عيار 24، و1873 جنيه للذهب عيار 18.