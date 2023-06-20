سعر الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في الصاغة، استقرارًا مع بداية التعاملات، بعد انخفاضه أمس الاثنين، عدة مرات على مدار اليوم، بقيمة بلغت 70 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا سعر 2180 جنيهًا في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في الصاغة، خلال بداية التعاملات، نرصد في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر، وفقاً لنوع العيار، بحسب بيانات بورصة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، 2491 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21، بـ2180 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1869 جنيهًا، للشراء، وجرام الذهب عيار 14 بلغ 1453 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 سجل 1246 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد بلغ 17440 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة 1951 دولارًا أمريكيًا.