الذهب يسجل أقل سعر بعد 40 يوما من «الإعفاء الجمركي».. انخفاض بلغ 417 جنيها

منذ ما يزيد على شهر كادت أسعار الذهب تتخطى حاجز الـ3000 آلاف جنيه في ظل أزمة اقتصادية عالمية، لكن قرارًا من الحكومة المصرية أنقذ الموقف، وساهم في انخفاض أسعار الذهب، حينما أصدر مجلس الوزراء قرار يوم الأربعاء 10-5- 2023، بإعفاء 3 أنواع من المشغولات الذهبية من الضريبة الجمركية، دون تحديد كميات معينة، للحد من ارتفاع أسعار الذهب.

مضى 40 يوما على تفعيل قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، عدا ضريبة القيمة المضافة، حدث خلالها توازن بين في العرض والطلب بأسواق الذهب، فاستقرت أسعاره، وأخذت تتأرجح في التراجع ما بين زيادات طفيفة وتراجع كبير؛ ليصل التراجع أعلى مستوياته اليوم في سعر جرام الذهب عيار 21، مسجلًا 2195 جنيه، بإجمالي خسائر بلغت 365 جنيهًا، خلال المدة نفسها، بحسب الأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

خسائر الذهب خلال 40 يوما

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، تراجع أسعار الذهب وخسائره خلال 40 يوما من تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج، بحسب المؤشرات والأرقام التي سجلتها الشعبة العامة للذهب، والتي جاءت على النحو التالي:

تراجع سعر ذهب عيار 21

سعر جرم الذهب عيار 21 سجل: 2560 جنيها، يوم الأربعاء 10\5\2023، وبعد مرور 40 يوما، سجل 2195 جنيهًا، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023؛ ليكون إجمالي التراجع في سعره خلال 40 يوما 365 جنيها.

تراجع سعر ذهب عيار 24

سعر جرم الذهب عيار 24 سجل: 2926 جنيها، يوم الأربعاء 10\5\2023، وبعد مرور 40 يوما سجل: 2508.5 جنيه، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، ليكون إجمالي التراجع في سعره خلال 40 يوما: 417.5 جنيه.

تراجع سعر ذهب عيار 18

سعر جرم الذهب عيار 18 سجل: 2194 جنيها، يوم الأربعاء 10\5\2023، وبعد مرور 40 يوما سجل: 1881.5 جنيه، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، ليكون إجمالي التراجع في سعره خلال 40 يوما: 312.5 جنيه.

تراجع سعر ذهب عيار 14

سعر جرم الذهب عيار 14 سجل: 1711.5 جنيه، يوم الأربعاء 10\5\2023، وبعد مرور 40 يوما، سجل: 1467.5 جنيه، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، ليكون إجمالي التراجع في سعره خلال 40 يوما: 244 جنيهًا.

تراجع سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20480، يوم الأربعاء 10\5\2023، وبعد مرور 40 يوما سجل 17560 جنيه، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، ليكون إجمالي التراجع في سعره خلال 40 يوما: 2920 جنيه.

تراجع سعر الأوقية

سجلت الأوقية 2047 دولارا، يوم الأربعاء 10 مايو 2023، وبعد مرور 40 يوما سجلت الأوقية 1950 دولار، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، ليكون إجمالي التراجع في سعر الأوقية خلال 40 يوما 97 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم

جرام الذهب عيار 24 سجل 2508.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سجل 2195 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18 سجل 1881.5 جنيه.

جرام الذهب عيار 14 سجل 1467.5 جنيه.

سعر الأوقية سجل 1950 دولارا.

سعر الجنيه الذهب سجل 17560 جنيهًا.

قرار إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار إعفاء الواردات العابرة من المنافذ الجمركية مع الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية، وغيرها من الرسوم، لمدة 6 أشهر باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

وحدد القرار أنواع الذهب المعفي من الرسوم الجمركية بأنه يشمل:

1- الذهب بأشكال نصف مشغولة الخاضع للبند الجمركي رقم «7108.13».

2- الذهب المعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم «7108.20».

3- الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركى رقم «7113.19».