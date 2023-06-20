عاجل.. وصول أوراق أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة للجان

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والإيطالية والأسبانية والانجليزية والألمانية»، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الثلاثاء، بامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي، في المواد المضافة للمجموع، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لرؤساء اللجان، بمراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل في مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

وطالبت وزارة التربية والتعليم الملاحظين في اللجان، بالتأكد من كتابة كل طالب بياناته كاملة، قبل مغادرته اللجنة، وعدم ترك أي كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق، وتسليمها لرئيس اللجنة.

كما أكدت أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة «البابل شيت والمقالي»، موجهة بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.