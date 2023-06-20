السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 3 متهمين لإدانتهم بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه وتحت تهديد السلاح في منطقة بولاق الدكرور، بالمشدد 10 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط بحوزتهم وإلزامهم المصاريف الجنائية.

سرقة بالإكراه

وجاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، أنّهم سرقوا سيارة من أحد الأشخاص عن طريق الإكراه بعد أن اعترض أحد المتهمين طريق المجني عليه، وأشهروا في وجهه أسلحة نارية، على النحو المبين في التحقيقات.

حيازة أسلحة نارية

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بأنّ المتهمين سرقوا أحد الأشخاص بالإكراه في دائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم ضد المتهمين بالمشدد 10 سنوات.